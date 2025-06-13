Henkel, 5,2 MİLYAR Euro Satış Yaptı

HENKEL’İN 2025 YILI SATIŞ RAKAMLARI

Henkel, 2025 yılının ilk çeyreğinde 5,2 milyar euro satış gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dengeli bir fiyat ve miktar yapısıyla desteklenen Yapıştırıcı Teknolojileri satışları organik artış gösteriyor. Beklenildiği gibi, Tüketici Markalarında satışlar, güçlü baz etkisi ve tedarik zinciri zorlukları nedeniyle geçen yılın altında kaldı.

CEO CARSTEN KNOBEL’İN AÇIKLAMALARI

Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Mart ayında 2024 yılının tamamına ilişkin rakamlarımızı açıkladığımızda da belirttiğimiz üzere, yeni mali yıl satışlarda nispeten durgun bir şekilde başladı. Bir yandan da güçlü brüt kar ve VFÖK marjları elde etmeye devam ettik. Ayrıca stratejik büyüme gündemimizi hayata geçirmek için tutarlı ve başarılı bir şekilde çalışmayı sürdürdük. Kuzey Amerika’daki Perakende Markaları iş kolunun satışını beklenenden önce gerçekleştirerek, Tüketici Markaları iş birimimize yönelik olarak 2022 yılının başında açıkladığımız portföy optimizasyon programını başarıyla tamamladık. Bu da artık tüm dikkatimizi tüketicilere önemli katma değer sunan teknolojilerle desteklenmiş yenilikçi markalı tüketici ürünleri işimizi büyütmeye odaklanabileceğimiz anlamına geliyor,” dedi.

Knobel, “2025 yılında organik satış büyümesi ve karlılıkta kademeli bir iyileşme beklemeye devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısında ise, markalarımıza yaptığımız yatırımları sürdürerek pazara sunacağımız inovasyonların da etkisiyle daha güçlü bir performans bekliyoruz” diye konuştu.

GÜNCEL SATIŞ BEKLENTİLERİ

Henkel, mevcut yıl için organik satışlarda yüzde 1,5 ile 3,5 aralığında büyüme beklemeyi sürdürüyor. Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi için organik satış büyümesinin yüzde 2,0 ile 4,0 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Tüketici Markalarında ise organik satışlarda yüzde 1,0 ile 3,0 arasında bir artış bekleniyor. Ayrıca, düzeltilmiş satış kazancının (düzeltilmiş VFÖK marjı) yüzde 14,0 ile yüzde 15,5 aralığında gerçekleşmesi beklentisi sürüyor. Düzeltilmiş satış kazancının Yapıştırıcı Teknolojilerinde yüzde 16,0 ile 17,5 aralığında, Tüketici Markalarında ise yüzde 13,5 ile 15,0 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.