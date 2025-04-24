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Hentbol Final Maç Programı Açıklandı

HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ FİNAL SERİSİ AÇIKLANDI

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi play-off final serilerinin maç programları açıklandı. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, Kadınlar Süper Ligi play-off final serisi Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı arasında oynanacak. Seri, toplamda 5 maç üzerinden düzenleniyor ve 3 galibiyet elde eden takım, 2024-2025 sezonunun şampiyonu olarak belirlenecek.

MAÇ PROGRAMI BELİRLENDİ

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off final serisi için maç programı şu şekilde gerçekleşiyor:
16 Mayıs: (1. Maç) 19.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı
18 Mayıs: (2. Maç) 13.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı
24 Mayıs: (3. Maç) 17.00 Adasokağı – Armada Praxis Yalıkavak
26 Mayıs: (4. Maç gerekirse) 20.00 Adasokağı – Armada Praxis Yalıkavak
31 Mayıs: (5. Maç gerekirse) 20.00 Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı

HENTBOL ERKEKLER SÜPER LİGİ FİNAL SERİSİ DÜZENLENECEK

Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisinin ise Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasında geçeceği belirtiliyor. Final serisi yine 5 maç üzerinden olacak ve 3 galibiyet alan takım, 2024-2025 sezonunun şampiyonu olarak kabul edilecek.

ERKEKLER FİNAL SERİSİ MAÇ PROGRAMI

Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off final serisi maç programı şu şekilde:
17 Mayıs: (1. Maç) 20.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor
19 Mayıs: (2. Maç) 17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor
25 Mayıs: (3. Maç) 18.00 Nilüfer Belediyespor – Beşiktaş
27 Mayıs: (4. Maç gerekirse) 18.00 Nilüfer Belediyespor – Beşiktaş
1 Haziran: (5. Maç gerekirse) 13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor

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