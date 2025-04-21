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Hentbol Kadınlar Süper Ligi Finali Yaklaşıyor

PLAY-OFF 1-4 ŞAMPİYONLUK ETABI MAÇLARI TAMAMLANDI

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde “Play-off 1-4 Şampiyonluk Etabı” maçları sona erdi. Adasokağı ve Armada Praxis Yalıkavak finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Play-off “Şampiyonluk etabı”nın ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde ağırladığı Üsküdar Belediyesi’ni 35-30 yenerek seride 2-0 öne geçti ve finale ismini yazdırdı. Bu serinin ilk maçı da 38-23 Armada Praxis Yalıkavak’ın galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

ADASOKAĞI FİNALE YÜKSELDİ

Play-off “Şampiyonluk etabı”ndaki diğer maçta Adasokağı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 23-21 yenerek durumu 2-0 yaparak finale yükseldi. Adasokağı, serinin ilk karşılaşmasını da 28-27 kazanmıştı. Bu sonuçlar neticesinde Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off final serisi Armada Praxis Yalıkavak ile Adasokağı arasında gerçekleşecek. Final serisi, 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan takım 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor ise 3. ve 4’üncülük maçları oynayacak.

PLAY-OFF 5-8 SIRALAMA ETABI DA TAMAMLANDI

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde “Play-off 5-8 sıralama etabı” maçları da sona erdi. Ortahisar Belediyespor ve Görele Belediyespor 5. ve 6’cılık maçı yapacak. Ortahisar Belediyespor, “Play-off 5-8 sıralama etabı”ndaki ikinci maçında Yenimahalle Belediyespor’u 37-31 yenerek seride durumunu 2-0 yaptı. Serinin ilk karşılaşmasında Ortahisar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor’u 40-30 mağlup etmişti.

GÖRELE BELEDİYESPOR DA FİNALDE

Diğer karşılaşmada ise Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 23-18 yenerek durumu 2-0’a getirdi ve 5. ve 6’cılık mücadelesi oynamaya hak kazandı. Görele Belediyespor, serinin ilk maçı da 28-25’lik skorla kazanmıştı. Bu sonuçlarla Ortahisar Belediyespor ile Görele Belediyespor 5’incilik, Yenimahalle Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor ise 7’incilik için mücadele edecek. Seriler 3 maç üzerinden gerçekleştirilecek.

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