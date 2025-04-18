Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde Takımlar Belirlendi

HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ’NDE PLAY-OFF TAKIMLARI BELLİ OLDU

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde Play-off’a kalan takımlar netleşti. Ligin ilk 4 sırasında yer alan takımlar Yalıkavak SK, Bursa Büyükşehir Belediye, Adasokağı SK ve Üsküdar Belediye “Şampiyonluk Etabı”nda mücadele edecek. Normal sezonu 5, 6, 7 ve 8’inci sırada tamamlayan Ortahisar Belediye, Görele Belediye, İzmir Büyükşehir Belediye ve Yenimahalle Belediyesi SK ise “Play-off Sıralama Etabı”na katılacak.

ŞAMPİYONLUK ETABI MÜCADELELERİ BAŞLIYOR

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 sezonunda şampiyonluk ve sıralama etabı maçları yarın başlayacak. Şampiyonluk etabı, 3 maçlık formatta oynanacak ve 2 galibiyet alan takımlar finale yükselecek. THF Kadınlar Süper Ligi 1-4 Şampiyonluk Etabı maç programı şu şekilde: İlk maç yarın 13.30’da Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Adasokağı arasında, 17.00’de ise Armada Praxis Yalıkavak ile Üsküdar Belediyesi arasında gerçekleşecek. İkinci maçlar 21 Nisan Pazartesi günü 14.00 ve 17.00 saatlerinde oynanacak. Gerekirse üçüncü maçlar, 28 Nisan Pazartesi gerçekleştirilecek.

SIRALAMA ETABI MAÇLARI YAKINDA

Normal sezonu 5, 6, 7 ve 8’inci sırada tamamlayan takımlar, “Play-off Sıralama Etabı”nda karşılaşacak. Bu seride maçlar 3 maç üzerinden oynanacak ve 2 galibiyete ulaşan takımlar 5-6’ncılık maçlarına yükselecek. THF Kadınlar Süper Ligi 5-8 sıralama etabı maç programı ise yarın 17.00’de Görele Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında başlayacak. 20 Nisan Pazar günü, Ortahisar Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi saat 17.00’de mücadele edecek. İkinci maçlar 21 Nisan Pazartesi günü yapılacak ve gerekirse üçüncü maçlar 28 Nisan’da oynanacak.