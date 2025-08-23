Hentbol Süper Kupa Yarı Final Maçları

HENTBOLDA DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI

Bugün, Hentbol Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu çerçevesinde yarı final maçları oynanacak. Spor Toto ile Beşiktaş, Beykoz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısına kulüplerin antrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

SÜPER KUPA ÜZERİNE GÜZEL YORUMLAR

Spor Toto Spor Kulübü Antrenörü Berkan Otman, izleyenlere yüksek seyir zevki sunacak bir maç vermeyi hedeflediklerini belirtti. Dört takımın bu organizasyonda yer almasının kendilerine mutluluk verdiğini ifade eden Otman, “Bu anlamda da federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Buraya katılan tüm takımlar çok kıymetli, çok değerli. Hem kendi hedeflerim, hem sporcularımızın hedefleri hem kulübümüzün hedefleri doğrultusunda hepimizin hayalleri var. Bunları gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

BEŞİKTAŞ’IN HAZIRLIKLARI

Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino, resmi bir turnuvayla sezona başlamanın kendileri için olumlu bir başlangıç olduğunu söyledi. Rakipleri Spor Toto’nun iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Camino, “Onlara karşı oyunumuz her zaman çok ciddi bir mücadele ile geçiyor. Bugün de öyle olacağını düşünüyorum. Sezon başı hazırlıkları her zaman uzun süren zorlu bir süreç. Bizler de tam olarak hazır değiliz, eminim onlar da tam olarak hazır değil. Ama iki takım da elinden geleni yapacak. Türk hentbolu adına güzel bir hafta sonu olmasını umuyorum.” şeklinde konuştu.

GENÇ TAKIMLA YENİ HEDEFLER

Beykoz Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü İsmail Tarakcı, tüm takımlara başarılar dileyerek, “Rakibimiz Nilüfer Belediyesi güçlü bir rakip, ligde ciddi hedefleri olan bir rakip. Biz de yeni hedefler doğrultusunda genç ağırlıklı bir takım yaratmaya çalıştık. Güzel ve seyir zevki yüksek bir maçı amaçlıyoruz.” ifadesini kullandı. Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü Başantrenörü İlknur Kurtuluş ise finallere katıldıkları için duydukları heyecanı dile getirerek, “Çalışmalarımızı tamamladık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi iyi hentbol oynayarak kazanmak. Tüm takımlara başarılar diliyorum.” dedi.

Bugün saat 18.30’da Spor Toto ile Beşiktaş, saat 20.30’da Beykoz Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi maçları oynanacak. Yarınki final maçı ise saat 20.30’da başlayacak.