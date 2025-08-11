Hentbolda 2025-2026 Fikstürü Açıklandı

HENTBOLDA SEZONUN FİKSTÜRÜ VE KURASI ÇEKİLDİ

Hentbolda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig’in 2025-2026 sezonuna ilişkin fikstür ile Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nın kuraları gerçekleştirildi. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda yapılan etkinliğe, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve kulüplerin temsilcileri katıldı. THF Başkanı Mesut Çebi, sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, “Yeni sezon, hem sahada hem de organizasyonlarda kaliteyi yükselteceğimiz, hentbolun marka değerini artıracağımız bir yıl olacak.” diye belirtti.

LİG VE KUPA FORMATLARINDA YENİ DÜZENLEMELER

Çebi, erkekler Süper Lig’de 13, kadınlar Süper Lig’de ise 8 takımın mücadele edeceğini ifade etti. Lig etabının yanı sıra play-off ve play-out etaplarının masaya yatırılacağını dile getiren Çebi, yeni formatın hem şampiyonluk hem de kümede kalma mücadelesinin daha çekişmeli geçmesini sağlayacağını söyledi. “Hentbol camiamız baştan sona heyecan dolu hakkaniyetli bir sezon yaşayacak” diyen Çebi, sözlerine şu şekilde devam etti: “Takımlar, kendi hedef gruplarındaki rakipleriyle daha fazla karşılaşarak güçlerini doğrudan ölçme fırsatı bulacak ve böylece tesadüfi sonuçları en aza indirmeye çalışacağız.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM HEDEFİ

Başkan Mesut Çebi, Süper Kupa’nın bu sene “Dörtlü Final” formatıyla oynanacağını açıkladı. Ayrıca, THF’nin 2026’da kutlayacağı 50. yıldönümü için “50. yılda dijital dönüşüm” vurgusu yaptı. Çebi, “Federasyonumuzun 50. yılını dijital dönüşüm yılı ilan ettik. Hedefimiz, hentbolun tüm paydaşları için modern, hızlı, güvenli bir erişilebilir sistem oluşturmak.” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, kağıt evrak işlerinin ortadan kaldırılacağını ve dijital maç raporu uygulamasına geçileceğini belirtti.

İLK HAFTA PROGRAMI VE KUPA EŞLEŞMELERİ

Fikstür ve kura çekiminin ardından, Kadınlar Süper Lig ilk hafta programı şu şekilde belirlendi: Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis, Yalıkavak Ankara Yurdum Spor Kulübü-Odunpazarı Gençlik Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Göztepe Spor Kulübü karşılaşmaları 6-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final maçları ise 30-31 Ağustos tarihlerinde Ankara’da oynanacak.

Erkekler Süper Lig’in ilk hafta programı ise İstanbul Gençlik Spor Kulübü-Beykoz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol Spor Kulübü, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto ve Giresunspor-Nilüfer Belediyespor karşılaşmalarını içeriyor. Bu maçlar 30-31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Erkekler Süper Kupa Dörtlü Final maçları da 23-24 Ağustos tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleri ise 22-24 Ağustos tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek.