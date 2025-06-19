Hepimizin Üzerine Düşen Sorumluluklar Var

YENİ DÖNEMDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE YENİ YAKLAŞIM

Komisyonda usul tartışmasının ardından kanun teklifi üzerindeki görüşmelere geçildi. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, konu hakkında yaptığı açıklamada enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin sadece teknik meseleler olmadığını, aynı zamanda doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak değerlendirilmeye başlandığını belirtti. Varank, “Ekonomik büyüme, sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak enerji talebi de tüm dünyada her geçen yıl artmaktadır. Bu artışı karşılamak ve enerji arz güvenliğini sağlamak için yerli kaynaklara dayalı, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir üretim portföyü hayati önem taşıyor.” dedi. Ayrıca, iklim krizinin etkileri nedeniyle büyümenin sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu olmasının kalkınma açısından rekabetçi bir hale geldiğini ifade etti. Varank, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini küresel ve bölgesel olumsuz gelişmelerden en az etkilenecek hale getirmek için “hepimizin üzerine düşen sorumlulukları var” diye ekledi.

STRATEJİK MADENLER ÜZERİNDE DURULDU

Varank, ülkenin ulusal güvenliği ve rekabet gücü için kritik bir diğer konunun stratejik madenler olduğunu vurguladı. Bu madenlere, başta yenilenebilir enerji teknolojileri olmak üzere birçok sürdürülebilir enerji kaynağının üretimi için ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Varank, “Bu madenlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ülkelerin güvenli bir gelecek oluşturmasına yardımcı olmaktadır.” dedi. Ayrıca, kritik madenlerle ilgili düzenleme teklifinin “gerçekten hayati” olduğunu ifade etti. Varank, maden sahalarının rehabilite edilip tekrar doğaya kazandırılmasında yaşanan aksaklıkları gidermek amacıyla rehabilitasyon bedellerinin artırılmasını ve nemalandırılmasını sağlayacak teklifle, madencilik faaliyeti yürütülen tüm sahaların dünya standartlarında rehabilite edilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Komisyon Başkanı, “Artık herkes rehabilitasyon süreçlerinde üzerine düşen fonu sağlamakla yükümlü olacak ve bunların takibi daha sıkı yapılacak.” ifadelerini kullandı.

TOPLANTI SALONUNDA DEĞİŞİKLİK

Oturum sırasında muhalefet milletvekillerinin salonun yetersizliğine yönelik tepkileri devam edince, Komisyon Başkanı Varank oturuma 15 dakikalık bir ara verdi. Ara sırasında AK Parti ve muhalefet milletvekilleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda toplantının Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 2,5 saatlik bir aradan sonra, toplantı yeniden Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda başladı. Komisyon toplantısı, teklif üzerindeki görüşmelerle sürüyor.