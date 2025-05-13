Hepsiburada, Anneler Günü Alışveriş Verileri Açıkladı

ANNELER GÜNÜ ALIŞVERİŞ TRENDLERİ

E-ticaret platformu Hepsiburada’nın verilerine göre, Anneler Günü’nde kullanıcılar, annelerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve kişisel bakım ihtiyaçlarına katkı sağlayan ürünlere yöneldi. Hepsiburada, bu dönemdeki alışveriş verilerini paylaştı. Bu yıl Anneler Günü’nde tüketiciler, annelerin hem gündelik yaşamlarını kolaylaştıran hem de bakımına katkı yapan ürünleri tercih etti.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE GÖRÜLEN ARTIŞ

Teknolojik ürünler arasında espresso makineleri ve IPL cihazları ön plana çıktı; her iki ürün grubunun da satışları geçtiğimiz aya göre 4,5 kat artış gösterdi. Ayrıca robot süpürgeler, akıllı saatler ve tabletler, en popüler hediyeler arasında yer aldı. Ev aletleri kategorisinde robot süpürge ve toz torbasız süpürge satışlarında 3 kat artış meydana geldi. Kişisel bakım ürünleri arasında ise güneş koruyucular 3 kat, renkli kozmetik ürünleri ise 2 kat daha fazla talep gördü.

GİYİMDEKİ YÜKSELİŞ

Anneler Günü alışverişlerinde yalnızca teknolojik ürünler değil, aynı zamanda şıklık ve konfor da ön planda oldu. Kadın giyim kategorisinde talep yüzde 60 oranında artarken, spor ayakkabılarda bu oran yüzde 50 olarak kaydedildi. Anneler Günü’nün vazgeçilmez hediyeleri arasında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri de dikkat çekti.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNE YÜKSELEN İLGİ

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, Anneler Günü’nde en çok tercih edilen hediyeler arasında yer aldı. Yüz bakım ürünlerinde yüzde 50’lik bir artış gözlemlenirken, güneş koruyucular üç kat, makyaj ürünleri ise iki kat daha fazla ilgi gördü. Nemlendiriciler, makyaj bazları ve renkli kozmetik ürünleri bu kategoride en çok satanlar arasında bulundu.

HEPSİJET İLE ZAMANINDA TESLİMAT

Anneler Günü döneminde kullanıcıların alışveriş deneyimi açısından önemli bir avantaj, HepsiJET’in sunduğu Pazar günü teslimat hizmeti oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Bursa, Kocaeli ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde, binlerce hediye zamanında sahiplerine ulaştı.