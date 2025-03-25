Hepsiburada Boykot Ediliyor Mu? İşte Detaylar

HEPSİBURADA’NIN BOYKOT DURUMU

Hepsiburada, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olarak, zaman zaman sahiplik yapısı veya sunduğu ürünler dolayısıyla sosyal medyada eleştirilere maruz kalıyor. Bu durum, Hepsiburada’nın boykot listelerine dahil olup olmadığı konusunda merak uyandırıyor. Gerçekten Hepsiburada boykot ediliyor mu? CHP’nin boykot çağrılarında bu platformun adı geçiyor mu? İşte Hepsiburada’nın güncel durumu ve kamuoyundaki algıya dair detaylar…

BOYKOT ÇAĞRILARI VE MEDYA

Daha önce Saraçhane’deki gösterimleri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot etmekle tehdit eden Özel, şimdi de çeşitli firmalara isim vererek bir boykot çağrısı yaptı. Özel’in açıkladığı boykot listesi şöyle: “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz! ‘Kitap alırken D&R’a uğramıyorsunuz. Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum!’ Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok… İstiklal’de Demirören AVM var, biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin… Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın.”

GENÇLERİN TEPKİLERİ

Özel, gençlerin de “Ülker, Ülker, Ülker” şeklinde tepkilerini dile getirdiğini belirtiyor. Benzin alınacaksa birçok benzin istasyonu bulunduğunu fakat artık Türk Petrol isminde bir durum olmadığını vurguluyor. Gaz alımında ise Milengaz ile Likitgaz’ın alternatifler olduğunu ancak bunların da bir işe yaramadığını ekliyor. Ayrıca TRT ile TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile yüzleşmemek gerektiğini savunuyor. “Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın ha…” uyarısında bulunarak, “Kartalkaya’da otel yanarken denetim yapmayan ve hala görevinde kalan Turizm Bakanı var ya… Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, oteli ETS’den sakın ha! ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” diyor.