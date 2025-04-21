Hepsiburada, Çocuklar İçin Destek Sağladı

HEPSİBURADA’DAN ANLAMLI DESTEK

Hepsiburada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Suna’nın Kızları Çocuk Yaşam Merkezleri”ne kitap ve kutu oyunu yardımı sağladı. Şirketten yapılan açıklamalara göre, Hepsiburada, fırsat eşitsizliğini azaltma ve çocukların eğitim-gelişim süreçlerine katkı sunma amacıyla yürüttüğü “Bir Gülüş Yeter” projesi çerçevesinde, bugüne kadar 250 binden fazla çocuğa erişti. Bu yıl da projeye devam ediyor.

DEPREM BÖLGELERİNE DESTEK

Firma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde faaliyet gösteren Suna’nın Kızları Çocuk Yaşam Merkezleri’ne bir yıl süresince kitap ve kutu oyunu desteği sunuyor. Kız çocuklarının gelişimsel ihtiyaçlarını merkeze alan ve bu ihtiyaçlara yönelik kolektif çözümler üreten bu merkezler, çocukların eğitime, güvenli alanlara erişimini artırmayı hedefliyor. Merkezler, başta deprem bölgesi olmak üzere çeşitli illerde toplumsal dönüşüme katkı sağlıyor. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay’ın Antakya ve Güzelburç bölgelerinde hizmet veren merkezler, 10-18 yaş arası çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Hepsiburada’nın sağladığı kitap ve kutu oyunu desteği sayesinde çocuklar, eğlenirken öğrenme ve nitelikli içeriklere erişme şansı buluyor.

KALICI İŞBİRLİKLERİ VE GÜVENLİ ALANLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, deprem felaketinin ardından bölgede kalıcı işbirlikleri oluşturduklarını aktararak, “Deprem felaketinin ardından yürüttüğümüz destek çalışmalarını sadece acil ihtiyaçlarla sınırlı tutmadık, çocukların eğitim ve gelişim yolculuklarını da odağımıza aldık” dedi. Tanır, Suna’nın Kızları ile hayata geçirdikleri bu işbirliğinin çocukların hem öğrenim görmesi hem de eğlenceli vakit geçirebilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Tanır, çocukların öğrenim ve gelişme fırsatlarına rahatça erişebilmesinin geleceğe umutla bakmaları açısından çok önemli olduğunu vurguladı. “Bir Gülüş Yeter projemizle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocukların hayatına dokunmaya ve fırsat eşitsizliğini azaltmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bir gülüş yeter, bir gülüş her şeye değer,” değerlendirmesinde bulundu.