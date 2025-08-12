Hepsiburada, genç mühendisler için fırsatlar

GENÇ MÜHENDİSLERE FIRSATLAR SUNULUYOR

Hepsiburada, genç mühendis adaylarını dijital dünyanın gelecek için hazırlayan “Yarınlara Söz” programının üçüncü dönemini başlatıyor. SistersLab (Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği) ile iş birliği yürütülen bu program kapsamında, 12 Ağustos-8 Eylül 2025 tarihleri arasında Yarınlara Söz web sitesi üzerinden başvurular kabul ediliyor. 12 Ağustos’ta, Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan Dünya Gençlik Günü vesilesiyle, program için başvurular açıldı. Bu eğitim dönemi, üniversite öğrencilerinin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, gençleri dijitalleşen iş dünyası için gerekli yetkinliklerle donatmayı amaçlıyor.

POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARMAK AMAÇLANIYOR

Yüzlerce gencin bu programdan faydalandığını belirten Hepsiburada, eğitim fırsatlarını geliştirmeye ve erişim engellerini kaldırmaya odaklanıyor. Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki Direktörü Canan Binal Yılmaz, “Yarınlara Söz bizim için yalnızca bir eğitim programı değil” şeklinde konuşarak, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde birçok gencin potansiyelinin açığa çıkmasını sağlayacak imkanlardan mahrum kaldığını ifade etti. Yılmaz, “Bu program, yalnızca bir eğitim değil; fırsatlara erişimin önünü açan bir adım. Geleceğin üreticilerini birlikte yetiştiriyoruz,” dedi.

DİJİTAL DÜNYADA YENİ FIRSATLAR

Bu yıl programa katılacak öğrenciler, Eylül – Kasım ayları arasında toplamda sekiz hafta sürecek olan kapsamlı bir çevrim içi eğitim programına dahil olacak. Eğitim, e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama gibi temel alanlardan mülakat tekniklerine, web tasarımından toplumsal cinsiyet eşitliğine, etkili sunum becerilerinden LinkedIn kullanımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yüzde 80 kadın kotasının bulunduğu eğitim programına, Anadolu’daki devlet üniversitelerinde mühendislik okuyacak 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara Hepsiburada ve SistersLab tarafından katılım belgesi verilecek.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Başvurular, 8 Eylül tarihine kadar devam edecek ve hepsiburada.com/yarinlara-soz adresinden alınacak.