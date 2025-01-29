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Hepsiburada Hisseleri 1 Milyar Dolara Devredildi

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HİSSE DEVİR SÜRECİ TAMAMLANDI

Şirketten gelen bilgilere göre, 17 Ekim 2024 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesi çerçevesinde, hisse devri için Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan gerekli yazılı onaylar geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Bu işlemin toplam değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar olarak belirlendi. Bu tutarın 600 milyon dolarlık kısmı, işlemin kapanışında satıcılara nakit olarak verilirken, 526,9 milyon dolarlık ertelenmiş nakit ödeme ise kapanış tarihinden itibaren 6 ay içinde gerçekleştirilecek.

HEPSİBURADA VE KASPI.KZ BAĞIMSIZLIĞINI KORUYACAK

Yapılan anlaşma çerçevesinde Hepsiburada ve Kaspi.kz, bağımsız marka kimliklerini ve operasyonel yapılarını koruyarak faaliyetlerine devam edecek. Hisse devrinin tamamlanmasının ardından Hepsiburada, Olağanüstü Genel Kurul toplantısını 31 Ocak’ta gerçekleştirecek. Bu toplantıda Hepsiburada’nın yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin yanı sıra, gündemde bulunan diğer konularla birlikte Kaspi.kz temsilcileri Mikheil Lomtadze, Tengiz Mosidze, Yuri Didenko, Pavel Mironov ve Sandro Berdzenishvili’nin Hepsiburada Yönetim Kurulu’nda yer alması karara bağlanacak.

Kaynak: BloombergHT

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