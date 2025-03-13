Hepsiburada Kadın Girişimcileri Desteklemeye Devam Ediyor

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ İÇİN HEPSİBURADA’NIN ÇALIŞMALARI

Hepsiburada, Birleşmiş Milletler 69. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW69) etkinlikleri çerçevesinde kadın girişimciliğini ve kadınların dijitalleşmeyle güçlendirilmesi konusundaki projelerini paylaştı. Dünyanın teknoloji borsası Nasdaq, Hepsiburada’nın kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik çabalarını, Times Meydanı’ndaki dijital panolarında Türk bayrağı görselleriyle birlikte kutlayarak takdir etti.

İFTAR ORGANİZASYONUNDA HEPSİBURADA VE BAKANLIK İŞ BİRLİĞİ

Hepsiburada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte New York’ta gerçekleştirdiği Türkevi iftarında, kadın girişimciliğine ve güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini ön plana çıkardı. İftara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız gibi üst düzey isimler katıldı.

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN HEDEF 120 BİN

İftar yemeğinde konuşan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, kadın girişimcilerin ailelerine ve topluluklarına ilham verdiğini belirtirken, “Hedefimiz 2030 yılına kadar 120 bin girişimci kadını e-ticaretle tanıştırmak” dedi. E-ticaretin, kadınların yerel pazarların dışına çıkarak ulusal ve uluslararası pazarlara ulaşmalarını sağladığını vurguladı. Şu ana kadar Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programlarıyla 62 bin kadına ulaştıklarını ifade ederek, bu sayıyı artırmayı planladıklarını anlattı.

NASDAQ’TAN KUTLAMA MESAJI

Hepsiburada’nın kadın girişimciliğine verdiği destek nedeniyle Nasdaq, Times Meydanı’ndaki dijital panolarında “NASDAQ, 62 Bin Girişimci Kadını E-ticarette Güçlendiren Hepsiburada’yı Kutluyor” mesajını yayımladı. Bu tür destek ve kutlamalar, Hepsiburada’nın kadın girişimcilik konusundaki kararlılığını pekiştiriyor.

CSW69 kapsamında düzenlenen “Dijital Trendler: Geleceğin Ekonomisini Şekillendiren Kadın Girişimciler” panelinde konuşan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, “Kadın girişimcileri desteklemek, ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor” dedi. Tanır, toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınların dijital dönüşüm sürecinin desteklenmesinin önemi üzerinde durarak, bu konuda sundukları eğitimler ve dijital araçlarla kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine yardımcı olduklarını belirtti. Bugün platformdaki satıcıların dörtte birinin kadınlardan oluştuğunu ve bu rakamın hızla arttığını ifade etti.