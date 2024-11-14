“Her Ay Bir Yayın Tavsiyesi Yapılacak”

KÜRESEL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Milli İstihbarat Akademisi, dünya genelinde yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin stratejik vizyonunun şekillenmesine katkı sağlamak ve güvenlik, istihbarat gibi konularda bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerini devam ettiren akademi, bu çerçevede her ay resmi sosyal medya hesapları üzerinden “kitap” önerisinde bulunma kararı aldı.

İLK ÖNERİ: SİYASETNAME

Önerilecek ilk kitap, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Veziri Nizamülmülk’ün “Siyasetname” isimli eseri oldu. MİA İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Serhat Aslaner, akademinin kuruluşundan bu yana hem akademik çevrelere hem de topluma yönelik birçok faaliyet ve yayın gerçekleştirdiğini belirtti. Aslaner, “Bu tavsiye zincirinin halkaları içerisinde filmler, kitaplar, belgeseller, çeşitli yayınlar yer alacak. Muhtemelen ağırlıklı olarak matbu metinler daha fazla tavsiye edilecektir” ifadesini kullandı.

Aslaner, akademinin yoğunlaştığı alanların başında istihbarat ve güvenlik çalışmalarının bulunduğunu vurguladı. Ancak bu alanların doğası gereği multidisipliner olduğunu belirterek, “Sadece istihbarat ve güvenlik üzerine okumalar yapmak bu alanda derinleşmek için yeterli değil. Farklı disiplinlerden de beslenmek gerekiyor” dedi. Aslaner, tavsiye zincirinin bu konudaki farkındalığı artırmayı hedeflediğini aktararak, “Burada bir edebi metin, bir yöntem kitabı ya da biyografi, istihbaratla veya güvenlikle doğrudan ilişkilendirilebilecek paylaşımlar yapacağız” dedi.

GÜNDEM OLUŞTURMAK AMAÇLANIYOR

Kitapların MİA’nın mevcut öğrencileri, öğrenci adayları, akademik çevreler ve toplum için tavsiye niteliği taşıyacağını ifade eden Aslaner, “Bizim açımızdan önemli olan bu tavsiyelerin bir gündem oluşturması ve üzerinde konuşulacak bir altlık sağlaması” şeklinde konuştu. Ayrıca, Akademi’nin bir topluluk oluşturma, ortak gündemler etrafında tartışma ve konuşma çabalarının son derece önemli olduğunu belirtti. Aslaner, her ay bir yayın tavsiyesinde bulunacaklarını ve bu önerilerin akademinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını aktardı.

Tavsiye edilecek ilk kitabın Nizamülmülk’ün “Siyasetname” isimli eseri olduğunu vurgulayan Aslaner, “Akademi olarak tarihi tecrübemizi önemsiyoruz. Bu açıdan ilk paylaşımımızın önemini göstermek istedik” dedi. Aslaner, istihbarat literatürünün şekillenmesinde tarih çalışmalarının ve tarihin disiplin olarak önemli bir yeri olduğunu belirtti.

NİZAMÜLMÜLK’ÜN ÖNEMİ

Aslaner, Nizamülmülk’ün yaşadığı dönemde edindiği deneyimler sayesinde istihbarat konularında birçok bilgi ve tecrübe kazandığına dikkat çekti. “Siyasetname” isimli eserin de bu açıdan önem taşıdığını vurgulayan Aslaner, Nizamülmülk’ün sadece bir devlet adamı olmadığını, aynı zamanda önemli bir alim ve eğitimci olduğunu dile getirdi. Nizamülmülk, döneminin düşünsel mirasına sahip bir isim olarak tanımlandı. Aslaner, Nizamülmülk’ün tecrübesinin Selçuklu’nun gelişim dönemine tanıklık ettiğini belirtti.

Aslaner, “Siyasetname”nin Nizamülmülk’ün deneyimlerini aktardığı bir metin olduğunu ve bu eserin, yüksek devinim gösteren tarihi bağlamda yazıldığını ifade etti. Ayrıca, MİA’nın projelerinin artarak devam edeceğini ve her ay yapılacak yayın tavsiyelerinin akademinin yönlendirdiği projelere işaret ettiğini söyledi. Bilgi edinmek isteyenler, akademinin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.