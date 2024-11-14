Her Ay Kitap Önerisi Yapılacak

KÜRESEL ÇALIŞMALAR VE YENİ YAYIN POLİTİKASI

Milli İstihbarat Akademisi, küresel ölçekte yürüttüğü faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’nin stratejik vizyonunu şekillendirme ve bu çerçevede güvenlik, istihbarat ve bölge alanlarında bilimsel araştırmalar yapma misyonuyla çalışan akademi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden her ay “kitap” önerisi yapma kararı aldı.

İLK KİTAP ‘SİYASETNAME’

Önerilecek ilk kitabın, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Veziri Nizamülmülk’ün “Siyasetname” isimli eseri olduğu açıklandı. MİA İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Dr. Serhat Aslaner, akademinin kuruluşundan itibaren hem akademik camiaya hem de topluma yönelik faaliyetler ve yayınlar yaptığını belirtti. Aslaner, “Bu tavsiye zincirinin halkaları içerisinde filmler, kitaplar, belgeseller ve farklı çerçevelerde üretilmiş yayınlar yer alacak” ifadeleriyle tavsiye edilecek içeriklerin zenginliğine dikkat çekti.

İSTİHBARAT VE GÜVENLİK ALANINDAKİ DERİNLİK

Aslaner, akademinin yoğunlaştığı alanların başında istihbarat ve güvenlik çalışmalarının geldiğini, bu alanların çok disiplinli bir yapıda olduğunu vurguladı. “Sadece istihbarat ve güvenlik üzerine okumalar yapmak bu alanda derinleşmek için yeterli değil. Farklı disiplinlerden beslenmek gerekiyor” diyen Aslaner, bu tavsiye zincirinin başlatılmasındaki amacın da bu vurguyu yapma ihtiyacı olduğunu belirtti. İstihbarat ile ilk bakışta direkt bağlantısı gözlemlenemeyen metinler de tavsiye edilecek.

TAVSİYELERİN ETKİSİ VE GÜNDEM OLUŞTURMA

Tavsiye edilen kitapların MİA’nın mevcut öğrencileri, öğrenci adayları, akademik camia ve toplum için fayda yaratacağını ifade eden Aslaner, “Bu tavsiyelerin küçük ya da büyük bir gündem, üzerinde konuşulacak bir altlık oluşturması bizim için önemli” dedi. Aslaner, her ay bir yayın tavsiyesinde bulunacaklarını ve bu yayınların akademinin sosyal medya hesaplarından paylaşıma sunulacağını duyurdu.

TARİHSEL TECRÜBENİN ÖNEMİ

Akademinin tarihi tecrübeye verdiği önemi vurgulayan Aslaner, “İstihbarat literatürünün şekillenmesinde tarih çalışmalarının önemli bir yeri var” şeklinde konuştu. Nizamülmülk’ün yaşadığı dönemde üstlendiği görevlere de dikkat çeken Aslaner, “Nizamülmülk aslında sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda bir alim ve önemli bir eğitimci” ifadeleriyle onun çok yönlü kariyerini değerlendirdi. Aslaner, Nizamülmülk’ün Siyasetname eserinin, tarihsel bağlamda önemli tecrübeler sunduğunu belirtti.

PROJELERDE ÇEŞİTLENME VE GELİŞİM

Aslaner, akademinin projelerinin artarak ve çeşitlenerek devam edeceğini, her ay yapılacak yayın tavsiyelerinin aynı zamanda MİA’nın yürütmekte olduğu projelere ilişkin işaretler taşıyacağını aktardı. Konular hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin akademinin resmi internet sitesini ziyaret edebileceğini hatırlatarak sosyal medya hesaplarının da takip edilmesini önerdi.