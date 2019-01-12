Bakanlık’tan çarpıcı karar! Sırada sezaryen var

Benzer bir yaklaşımın sezaryen ameliyatları için de çalışıldığını açıklayan Koca şunları söyledi: “Sadece 2018’de 15 bin 800 obezite cerrahisi ameliyatı yapıldı. Obezite cerrahisi bahsedildiği gibi çok masum, herkesin yapabileceği bir ameliyat şekli değil. Artık bu ameliyatı kimlerin yapması gerektiğiyle ilgili kuralları belirliyoruz. Obezite ameliyatı yapacak doktora tecrübe şartı getiriyoruz.

İSTEĞE BAĞLI OLMAYACAK

Ameliyat kararı verilmeden önce dijital ortamda bu hastaların bilgilerini alarak onay mekanizması geliştireceğiz. Örneğin hastanın değerleri sisteme girilecek. Önden yapılması mutlak gereken yaklaşımlar var. Egzersiz ve diyet gibi benzeri yöntemlerle en az 3 aylık bir zaman diliminde kişinin kalp sorunu, diyabeti gözden geçirilecek. Eğer kişinin ameliyat olmasına karar verilirse provizyon sistemi gibi bir mekanizmayla, dijital onay sistemine girilecek. Yani bu ameliyat isteğe bağlı olmayacak. Kişi illa ki olmak istiyorsa bizim onaylamadığımızı SGK ödemeyecek. Bu şekilde ameliyat olacak kişi yine obezite merkezlerince onaylı yerde ve sertifikası olan doktora ameliyat olacak. Konuyla ilgili genelgemizi de hazırlıyoruz. Şu an ilgili dernekler ve paydaşlarla görüşüyoruz. Çok uzamayacak.”