Her Gönülde Bir Aslan Yatar Yayınlanıyor

HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR FİLMİ TELEVİZYONDA YAYINLANIYOR

İzleyicileri ekrana kilitleyen Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi, beyaz perdedeki gösteriminden sonra televizyon ekranlarında yeniden izleyici ile bir araya geliyor. Bu film hakkında merak edilenler arasında “Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu nedir?”, “Her Gönülde Bir Aslan Yatar oyuncuları kimler?” ve “Her Gönülde Bir Aslan Yatar özeti” gibi konular bulunuyor.

FİLMİN KONUSU VE KARAKTERLERİ

Zeynel, polis olmayı hayal eden bir bekçidir. Danyal ise fabrikada çalışan bir işçidir. İkisi de ilkokul diplomasına ihtiyaç duyar. Ancak Zeynel, Danyal için yaptığı fedakarlık neticesinde polislik hayaline ulaşamaz. Mahalle sakinleri, Zeynel’in gerçek bir polis olmayı hak ettiğini kanıtlamak için elinden geleni yapmaktadır.

FİLMİN BAŞROL OYUNCULARI VE YAPIMCI EKİBİ

Her Gönülde Bir Aslan Yatar, Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın başrolde yer aldığı, Osman Fahir Seden’in yönettiği 1976 yapımı bir Türk filmidir. Filmin çekimleri, İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Filmin diğer oyuncuları arasında Selma Güneri, Hulusi Kentmen, Perran Kutman, Ali Şen, Gülten Ceylan, Baki Tamer ve daha birçok isim yer alıyor.