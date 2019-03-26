Her gün 25 litre su içiyor

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66 yaşındaki Necla teyze, her gün 25 litre su içtiğini iddia ediyor. Bu iddiası ile televizyon programlarına da konuk olan Necla teyze, kendisinin su içmekten alıkoyamadığını belirtiyor.

Zahide Yetiş’le programına konuk olarak adını duyuran, su içme hastalığıyla gündeme oturan 66 yaşındaki Necla Teyze, yetkililerden yardım istiyor. Hayat hikayesiyle şaşırtan Necla Teyze, ‘Su içmekten başka bir şey yapamıyorum’ diyor.

Herkesin Zahide Yetiş’le programı aracılığıyla tanıdığı, günde 25 litre su içmesiyle gündem olan 66 yaşındaki Necla Teyze, hikayesiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Hayat hikayesini anlatan kadın, “66 yaşındayım ve durmadan günde 25 litre su içiyorum. 2009 yılında su içme hastalığına yakalandım. 10 yıldır durmadan su içiyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten kötü durumdayım. Evin her yeri su şişesiyle doldu. 10 yıldır gitmediğimiz doktor kalmadı. Doktorlarda bu duruma bir çare bulamıyorlar. Sürekli su içtiğim için tuvalete gitme konusu da benim için büyük bir sıkıntı haline geliyor. Su içmekten günlük rutin işlerimi yapamaz hala geldim” şeklinde konuştu.

​Necla Teyze yaşadığı bu rahatsızlıktan kurtulmak için yetkililerden yardım istedi. ‘Su içmekten başka bir şey yapamıyorum’ diyen Necla Teyze, sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, kadının haline acıdım yorumunda bulundu.