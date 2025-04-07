Her Hafta Pazartesi Akşamı Ekranda

YENİ BÖLÜME DAİR MERAKLI BEKLEYİŞ

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, ilginç konusuyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dizinin yeni bölümünü bekleyen hayranlar, fragmanı araştırmaya başladı. Peki, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alya, Cihan’ın sunduğu evlilik şartını reddettiği için Cihan Albora şikayetini geri çekmiyor ve Alya, yargılanmak üzere mahkemeye sevk ediliyor. Cihan’ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat son kozunu oynamaya karar veriyor ancak bu, Alya’yı daha da sinirlendiriyor. Demir, Alya’nın yargılandığını öğrendiğinde, bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışarak Alya’yı iş birliği yapmaya ikna etmeye çabalıyor. “Nerede, oğlum nerede?” diyen Sadakat, Alya’ya oğluna gerçekleri söylemekle tehdit ederken Cihan, Alya’ya oğluyla kuracakları aile sıcaklığının sözünü veriyor. Cihan’ın kaybolmasından sonra herkes seferber oluyor. Cihan, çocuğu kurtarabilmek için neler yapacak?

UZAK ŞEHİR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz. Alya, annesiyle birlikte Albora Konağı’nda. Cihan’ın tek aşkı olan Meryem’i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılayan Alya, Cihan’ın duygularıyla yüzleşmemek için Meryem’i sürekli öne sürmesine tanık oluyor. Nare, Cihan’a Meryem’e aşık olmadığı konusunda ısrar ederek onu Alya’dan uzak durmaya ikna etmeye çalışıyor. Zerrin’in Demir’le evlenmesini hazmedemeyen Kaya, Demir’in konağına giderek hesabını sormak istiyor. Demir, Kaya’nın acı çektiğini görüp intikam alma hayalleri kurarken, Kaya bu duruma müsaade etmiyor. Cihan ve Kaya, birleşerek Demir’e karşı bir plan yapıyorlar. Cihan’ı alt etmek isteyen Uğur ise Alya’ya Boran’la ilgili bildiği gerçeği söyleyerek onu endişeye sürüklüyor.

AŞK VE İHANETİN KAVŞAĞINDA

Alya’nın geçmişten gelen bir kişiyle yüzleşmesi, içindeki korkuların yeniden su yüzüne çıkmasına sebep oluyor. Alya ve Cihan’ın boşanması için söyledikleri, aralarındaki gerilimi artırıyor. Demir, Zerrin üzerinden intikam almaya çalışsa da Nare bunu önlemekte başarısız oluyor. Kaya’nın, Zerrin’in Demir’le evleneceğini saklaması, iki kardeşin arasına soğukluk sokuyor. Cihan, Nare’ye sahip çıkarak onu yaşadığı sorunlardan kurtarmaya çalışıyor. Alya ve Cihan’ın boşanamamaları, beklenmedik sonuçlarla karşılarına çıkıyor. Mine’nin öfkesi, Uğur ve Cihan’ı karşı karşıya getirirken, Alya da Mine’yle yüzleşiyor. Kıskançlığına yenik düşen Mine, Alya’ya Cihan’ın geçmişiyle ilgili bir sırrı açığa çıkarıyor. Alya, Boran’ın da bildiği bu sırrın peşine düşmekte kararlı olurken, Cihan’ın itirafı karşısında ona karşı duygu ve düşünceleri ne yönde değişecek?

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor. Uzak Şehir dizisini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.