Her Mesajda Dolandırıcılığa Karşı Dikkatli Olun!

DOLANDIRICILIK VAKALARI ARTIYOR

Türkiye’de dolandırıcılık olayları, teknolojinin ilerlemesiyle önemli bir artış gösteriyor. İlk olarak cep telefonları ve e-postalarla gündeme gelen dolandırıcılık, günümüzde ses klonlama ve yapay zekâ gibi yenilikçi yöntemlerle daha karmaşık bir hal alıyor. Özellikle “oltalama” yöntemiyle milyonlarca insan bu tuzaklara düşüyor. Pandemi sürecinin ardından dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. 2020 yılında oltalama ile 460 bin dolandırıcılık vakası meydana gelirken, 2024 yılına gelindiğinde bu rakam 2,3 milyon adete ulaşmış durumda. Ayrıca, 2024 yılı içerisinde önlenen dolandırıcılık girişimlerinin toplam sayısı 3,8 milyon olarak kaydedildi. Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılına ait istatistiklerine göre, Türkiye’de en yaygın suç türü mal varlığına karşı işlenen suçlar oldu. Dolandırıcılık, hırsızlıkla birlikte bu alanda en çok işlenen suç türü konumuna yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre, dolandırıcılık davaları son 5 yılda 5 kat artış gösterdi ve bu alanda en çok dava açıldığı görülüyor.

CEZA POLİTİKASI YETERSİZ

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bir habere göre, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) verileri, teknolojiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde Türkiye’nin ön sıralarda bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu durumun temelinde kişisel verilerin kolayca çalınıp satılabilmesi yatıyor. Kişisel bilgilerin bu kadar kolay elde edilebilir olması, Türkiye’yi dolandırıcılıkta ön plana çıkarıyor. Cezalar açısından Türkiye ile Avrupa ve ABD arasında önemli farklılıklar mevcut. Türkiye’de dolandırıcılığa verilen cezalar 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasını kapsıyor; ancak çoğu suçlu bu cezaları almadan serbest kalıyor. Aynı suç için ABD’de ise 10 yıla kadar hapis ve 10 bin ile 25 bin dolar arasında para cezası uygulanıyor.

KİŞİSEL VERİLERİMİZ RİSK ALTINDA

Bilişim uzmanları, kişisel verilerin karanlık internet (Dark Web) üzerinde satışa sunulduğunu ve bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ülkedeki bankalar ve GSM şirketlerinin güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu da dile getiriliyor. Uzmanlar, Türkiye’nin veri güvenliği konusunda düşük bir skora sahip olduğunu ve dolandırıcıların teknolojiyi etkili bir şekilde kullandığını vurguluyor.

ENFLASYON DOLANDIRICILIĞI ARTIRIYOR

Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyonla dolandırıcılık vakalarının arttığını belirten bir paylaşımda bulundu. Enflasyonun yükselmesiyle dolandırıcılık vakalarının da paralel bir artış gösterdiği gözlemleniyor.

DOLANDIRICILIĞIN YÖNTEMLERİ

Dolandırıcıların kullandığı yöntemler çeşitleniyor:

– E-posta Oltalama (Email Phishing): Sahte e-postalarla kişisel bilgileri çalmayı hedefliyor, genellikle tanınmış kurumlar gibi görünüyor.

– Hedeflenmiş Oltalama (Spear Phishing): Kişisel bilgiler kullanarak yapılan, daha etkili dolandırıcılık yöntemleri.

– CEO Sahtekârlığı (Business Email Compromise-BEC): Şirket çalışanlarını üst düzey yöneticilerin e-posta adreslerini taklit ederek kandırma.

– Telefon Oltalaması (Vishing): Telefonla, banka görevlisi veya polis gibi davranarak kişisel bilgileri toplama yöntemi.

– SMS Oltalaması (Smishing): Sahte SMS göndererek kişilerin bilgilerini çalma girişimi.

– Sosyal Medya Oltalaması: Sahte hesaplar veya reklamlarla kişisel bilgileri elde etmeye çalışıyor.

– Kötü Amaçlı Yazılım Oltalaması (Malware Phishing): E-posta ekleri veya bağlantılar ile kötü amaçlı yazılım yayma çabası.