“Her Organ, Yaşam Amacı Taşır”

ORGAN BAĞIŞI HAFTASI AÇIKLAMALARI

Tunceli Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Birten Gökalp, 3-9 Kasım tarihleri arasındaki Organ Bağışı Haftası dolayısıyla önemli bilgiler paylaştı. Gökalp, “Bağışlanan her organ, yaşama tutunan bir insandır” diyerek organ bağışının gerekliliğine dikkat çekti.

BAĞIŞ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Bağış süreci hakkında bilgi veren Gökalp, organ bağışında bulunmak isteyenlerin öncelikle 18 yaşını doldurmuş, akli dengesinin yerinde olması ve iki şahit huzurunda bağış formunu doldurması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kişinin hayatını kaybettikten sonra aile izninin de alınmasının önemine vurgu yaptı.

BAĞIŞLANABİLEN ORGANLAR

Organ bağışı konusunda daha fazla bilgi veren Gökalp, bağışlanabilecek organların listesine de yer verdi. “Kalp, böbrek, karaciğer, akciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsak, üst ve alt ekstremite, üst ve alt solunum yolları ve kornea bağışlanabilir” ifadelerini kullanan Gökalp, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da 6 Mart 1980 tarihinde organ bağışının caiz olduğunu ilan ettiğini hatırlattı.

ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ

Gökalp, organ bağışının önemini vurgulayarak, “Her yıl binlerce insan organ nakli beklerken hayatını kaybediyor. Her yıl nakil olabilecek binlerce organ, nakil bekleyenlerin umutlarıyla birlikte toprağa gömülüyor. Dünyada her on dakikada bir kişi, organ yetmezliğine girebiliyor ve her 17 dakikada bir kişi, organ yetmezliği yüzünden hayatını kaybediyor. Unutmayalım ki bağışlanan organ, yaşama tutunan bir insandır” şeklinde konuştu.