‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ Sloganının Kökeni

UMUT VE BİRLİK MESAJI TAŞIYAN SLOGAN

“Her şey çok güzel olacak” ifadesi, yalnızca bir kampanya sloganı olmanın ötesinde, umut, birlik ve değişim temalarını taşıyor. Bu niteliğiyle birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaran bu sloganın arkasındaki isim ise sonradan gün yüzüne çıktı. Seçim sürecinin en çok merak edilen konularından biri de bu sloganı kimin yarattığı oldu. Peki, “Her şey çok güzel olacak” sloganını kim ortaya koydu?

Berkay Gezgin’in Rolü

“Her şey çok güzel olacak” sloganı, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, dönemin CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren Berkay Gezgin tarafından dile getirildi ve bu ifade, İmamoğlu’nun seçim kampanyasında ana slogan haline geldi. 2003 yılında İstanbul’da doğan Berkay Gezgin, aslen Hataylı bir üniversite öğrencisidir. Eğitimi Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başladı ve şu an Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam ediyor. 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında, Ekrem İmamoğlu’na “Ekrem abi, her şey çok güzel olacak” diyerek, önemli bir katkı sağladı.

Gözaltına Alınması

Mart 2025’te Saraçhane’de gerçekleştirilen gösterilere katılan Berkay Gezgin, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu olay, hem genç aktivistin durumu hem de siyasal ortamda nasıl etkili olduğu açısından dikkat çekti.