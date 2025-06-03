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Heraklion’daki Maçta Galibiyet Umudu

MAÇIN DETAYLARI

Heraklion’da yer alan Theodoros Vardinogiannis Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmaya Milliler B Ligi 2’nci Grup’ta oynadığı 5 maçta topladığı 3 puanla 3’üncü sırada girdi. Maç, Fransa Futbol Federasyonu’ndan Maika Vanderstichel, Clothilde Brassard, Siham Boudina ve Audrey Gerbel yönetiminde oynandı. A Milli Takım, C Ligi’ne düşmemek amacıyla mutlak galibiyet hedefi ile sahaya çıktı ve 16’ncı dakikada Kader’in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Ancak kırmızı-beyazlılar, Ebru’nun kullandığı penaltıyı değerlendiremeyerek öne geçme fırsatını kaçırdı.

GÖLLER VE MAÇIN SONUCU

Karşılaşmanın 42’nci dakikasında Melike’nin sağdan ortasında kaleciden seken top, Kader tarafından filelerle buluştu. Böylece ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. 90 dakikanın sonunda başka gol olmayınca maç bu skorla sonuçlandı. Milli Takım, bu sonuçla play-out maçı oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar, bu maçı kazanması durumunda UEFA Uluslar B Ligi’nde yoluna devam edecek.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI TARİHE GEÇTİ

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Yunanistan maçı ile tarih yazdı. Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi’nde Yunanistan ile oynadıkları karşılaşmada Ay-Yıldızlı takımın başında 50’nci maçına çıktı ve Türk kadın futbol tarihinde bu başarıya ulaşan ilk teknik direktör oldu. Tecrübeli teknik direktör, Kadın A Milli Takımı’nın başında 50 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet elde etti.

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