hermes-heykeli-aspendos-ta-bulundu

KÜLTÜREL MİRASIN KEŞFİ

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Aspendos Antik Kenti’nde 2024 sezonunda başlanan kazı çalışmalarında, Tiyatro Caddesi’nin doğusunda yer alan giriş kapısının güney tarafındaki anıtsal çeşmenin (nymphaion) kalıntıları arasında mermer bir Hermes heykeli bulundu. Kazı sürecinde parçalar halinde çıkarılan bu heykelin büyük bir kısmı gün yüzüne çıktı ve kazı evi deposunda bir araya getirilerek bütüncül bir şekilde değerlendirildi. Kaidesiyle birlikte toplam yüksekliği 1,65 metreyi bulan bu eser, Roma İmparatorluk Dönemi’ne (M.S. 2’nci yüzyıl sonu- 3’üncü yüzyıl başları) ait olarak tarihleniyor.

HERMES’İN TANIMI

Bulunan heykel, Olympos’un baş tanrısı Zeus’un habercisi olarak bilinen ve tanrıların en hızlısı olan Hermes’i tasvir ediyor. Hellen mitolojisinde yolların, ticaretin, konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak tanımlanan Hermes, ayrıca hırsızlar, tüccarlar, sürüler ve çobanların koruyucusu olarak da biliniyor. Heykel, sağ elinde bir para kesesi, sol elinde ise omuzundan aşağıya sarkan peleriniyle birlikte tuttuğu kerykeionu (asası) ile betimleniyor. Sol ayağının yanında, başı Hermes’e dönük bir koç figürü yer alıyor. Yazıtlı bir kaide üzerinde ayakta duran heykel, ağırlığını sol ayağına vererek duruyor ve sağ ayağı dizden hafifçe kırılmış olarak öne atılmış durumda.

Hermes heykelinin bulunduğu alanda, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite ile aşk tanrısı Eros’a ait olduğu değerlendirilen başların da ortaya çıktığı görüldü. Bu heykellerin bölgeye özgü sanatsal üslupla işlendiği ve dönemin estetik anlayışını yansıttığı dikkat çekiyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2024 yılı kazı çalışmaları sırasında, aynı bölgede av, vahşi doğa, hayvanlar ve doğa tanrıçası Artemis’in yanı sıra adalet, denge, kader ve intikamın sembolü olduğu düşünülen Nemesis’e ait gövde parçaları da gün yüzüne çıkarıldı.