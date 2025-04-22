Hesap Açın Şimdi!

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TEKNİK PATRONUN AÇIKLAMALARI

Teknik patron Kaplan, yaşadığı olaylarla ilgili olarak, “Teknik adam olarak devamlı araya girmeme rağmen özellikle rakip takım kaptanı Yusuf Akbulut ve Ahmet Devret tarafından yere düşürülüp özellikle kafama darbeler aldım” şeklinde konuştu. Kaplan, ülkesini Avrupa’da temsil eden Karabük şehrine yakışmayan bu oyuncuları eleştirerek, “Bu oyuncuları Allah’a havale ediyorum ve hakkımı helal etmiyorum” diye ekledi. Ayrıca, hastaneden darp raporu aldığını ve karakolda şikayetçi olduğunu da belirtti.

DÜŞME HATTINDAKİ MÜCADELE

Efeler, son haftada iki puan ve bir basamak gerisinde bulunan düşme hattındaki 1922 Konyaspor’u ağırlayarak bu takımı küme düşmekten kurtarmak için mücadele edecek. Bu kritik maç, takımın geleceği açısından büyük bir öneme sahip.

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