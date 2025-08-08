Hesap.Com Antalyaspor 13 Oyuncuyu Gönderdi

ANTALYASPOR’DAN VEDA PAYLAŞIMI

Trendyol Süper Lig takımlarından Hesap.com Antalyaspor, kulüple yollarını ayıran 13 oyuncu ve 1 antrenör için önemli bir paylaşım gerçekleştirdi. Kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, kaleci Kenan Piric, Thalisson Kelven, Amar Gerxhaliu, Erdal Rakip, Adolfo Gaich, Sam Larsson, Moussa Djenepo, Emrecan Uzunhan, Oleksandr Petrusenko, Emre Uzun, Andros Townsend, Abdurrahim Dursun, Braian Samudio ve antrenör Pierre Webo’nun fotoğraflarına yer verildi.

TEŞEKKÜR MESAJIYLA DESTEK VERDİLER

Paylaşılan mesajda, “2024-2025 sezonunda kadromuzda yer alarak kırmızı-beyazlı formamız için ter döken sporcularımıza ve antrenörümüze sonsuz teşekkür eder, yeni kariyerlerinde başarılar dileriz.” ifadesi kullanılarak, ayrılan isimlere yönelik teşekkürde bulunuldu.