Hesap.Com Antalyaspor Hazırlıkları Sürüyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde önce ısınma hareketleri yaptı, ardından pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

YENİ İMZALAR TAKIMDA

Antalyaspor, 2+1 yıllığına renklerine bağladığı Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay’ın takımın ilk idmanına katıldığını duyurdu. Hesap.com Antalyaspor, günü çift antrenmanla tamamladı ve Gençlerbirliği ile yapılacak mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.

Adalet Bakanı Tunç, Duran ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele üzerine etkili bir toplantı yaptı.
Karatay’da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Bülbül, bir ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

