Hesap.Com Antalyaspor Hazırlıkları Sürüyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği için hazırlıklarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde önce ısınma hareketleri yaptı, ardından pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

YENİ İMZALAR TAKIMDA

Antalyaspor, 2+1 yıllığına renklerine bağladığı Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay’ın takımın ilk idmanına katıldığını duyurdu. Hesap.com Antalyaspor, günü çift antrenmanla tamamladı ve Gençlerbirliği ile yapılacak mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.