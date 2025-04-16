Hesap Oluşturun Ve İşlemlere Başlayın

KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR

Henüz hesabınız yoksa, seçtiğiniz kripto para borsasına kayıt olarak sürece başlayabilirsiniz. Resmi web sitesine erişim sağlayın ya da mobil uygulamayı Google Play veya App Store’dan indirin. Eğer uygulama mağazanızda görünmüyorsa, sitenin alt kısmındaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Ana sayfadaki “Kayıt Ol” butonunu tıklayın. E-posta adresinizi ya da telefon numaranızı girin ve güçlü bir şifre oluşturun. Borsa, sizin için bir doğrulama kodu gönderecek. Bu kodu girerek üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

KİMLİK DOĞRULAMA SÜRECİ

Hesabınızı oluşturduktan sonra, kimlik doğrulama sürecini tamamlamanız gerekiyor. Bu işlem zorunlu olmakla birlikte, platformun temel özellikleri (P2P işlemleri, itibari para ile alım vb.) için şarttır. Belgeleri gönderdikten sonra, sistem kısa süre içerisinde onaylanıyor. Onay geldikten sonra para yatırabilir ve işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Ana sayfadan “Kripto Al” sekmesine tıklayarak aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirsiniz:

– **Kredi veya Banka Kartıyla Satın Al:** Yerel para biriminizi seçin, almak istediğiniz miktarı girin ve USDT’yi işaretleyin. Kart bilgilerinizi girerek işlemi tamamlayın. Ödeme onaylandığında USDT bakiyeniz “Varlıklar” bölümünde görüntülenecektir.

– **Borsanın P2P Üzerinden Satın Al:** Doğrulanmış satıcılardan birini seçin, tutarı belirleyin ve satıcının ödeme talimatlarını izleyin. Nakit, banka transferi ya da mobil cüzdan gibi birçok ödeme seçeneği mevcut. Ödeme onaylandığında USDT cüzdanınıza aktarılır. Güncel bakiyenizi “Varlıklar” bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

USDT ALIMINDA DİĞER YÖNTEMLER

USDT’yi sadece borsa üzerinden değil, birçok farklı yöntemle de alabilirsiniz. En doğrudan yol, Tether şirketinden (Tether Limited Inc.) satın almaktır. Ancak merkezi borsalar (CEX) çoğunlukla Amerikan doları ile doğrudan USDT işlem çiftleri sunar. Merkeziyetsiz borsalarda (DEX) ise çeşitli altcoinlerle takas yapmak mümkündür. Yatırımcılar, özellikle kar elde ettikten sonra varlıklarını sabit kripto paralara geçirerek değerlerini korumayı tercih ediyor. Fiat paraya dönmek yerine zincir üstünde sabit coin’e geçmek, genelde büyük yatırımcılar (balinalar) arasında yaygın bir uygulama haline geldi. Merkezi borsalar ise, zincir üzerindeki yüksek işlem ücretleri olmadan işlem yapmayı sağladığı için yeni kullanıcılar açısından daha avantajlı bir seçenek sunuyor.