Hesap Vakti: Yenidoğan Çetesi Yargılanıyor!

BEBEK ACİL HASTALARINDA ŞOK GELİŞME

Bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine sebep olan ve haksız kazanç elde eden “yenidoğan çetesi” için hesap zamanı geldi. Bebekleri para karşılığında anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yoğun bakımlarına sevk eden çetenin yargılanmasına yarın başlanıyor. 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanık için 1399 sayfa iddianame hazırlandı. Duruşmaların beş gün sürmesi planlanıyor. Türkiye gündemini sarsan bu “yenidoğan çetesi”ne ilişkin soruşturmayı tamamlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı fezlekeyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti ve burada iddianameye dönüştürüldü. İddianamede, ölen 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi ise şüpheli konumunda yer alıyor.

SANIKLAR İÇİN AĞIR CEZALAR TALEP EDİLİYOR

Gıyasettin Mert Özdemir’in “ihmali davranışla kasten öldürme”, “kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçları için 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan ağır hapis cezaları talep ediliyor. Hürriyet’ten Elif Altın’ın haberine göre; iddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve 11 kez “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar ceza alması isteniyor.

DAVA İLERLEYİŞİ VE ÇETEYİ ETKİLEYEN UNSURLAR

İddianamede, aynı zamanda malen sorumlu hastaneler ve bağlı şirketler lehine ‘dolandırıcılık’ suçu işlenerek maddi menfaat sağlandığı gerekçesiyle tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanması, hastanelerin kapatılıp mal varlıklarına el konulması da talep ediliyor. İddianamede, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi Dr. Fırat Sarı ile örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen’in, bebek hastaların hayatı pahasına anlaşmalı hastanelere usulsüz şekilde sevk ettikleri iddia ediliyor. Çetenin, bebek hastaların uzun süreli yatış işlemlerini sağladığı, SGK’dan yüksek gelir elde ettikleri belirtiliyor. Ayrıca yabancı uyruklu bebek hasta yakınlarının mağduriyetinden faydalanarak yüksek tedavi masrafları talep ettikleri ileri sürülüyor.

YARGILAMA SÜRECİ VE ÖLÜMLERİN ARKA PLANI

Yargılama süreci, Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak. İddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılanacak olan 47 sanık, duruşmada sanıkların savunması ile birlikte delillerin sunulmasında yer alacak. Soruşturma kapsamında çetenin anlaşmalı olduğu birçok hastanenin faaliyetleri durdurulmuş durumda. İddianamede, sağlık sistemini gözler önüne seren detaylar ile birlikte, bebek ölümlerine neden olan süreç de anlatılıyor. Bu süreçte, bebeklerin ihtiyacı olan tedavi koşullarının sağlanmaması nedeniyle yaşanan ölümler dikkat çekiyor.

HEKİMLERİN VE SAĞLIK SİSTEMİNİN SORUMLULUĞU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporunda, bir bebek yeterli beslenmediği için yaşamını kaybederken, kalbi duran bir bebek için hastaneye ulaşan hemşirenin, “Canlandırmaya gerek yok” dediği ifade ediliyor. Rapor, bebeklerin sağlık haklarının ihlal edildiğini ve ileride benzer olayların yaşanabileceğine dair kaygıları içeriyor. Özellikle Ayaz K. ve Kaya bebeğin durumları, sevk süreçlerinde yaşanan eksikliklerin yanı sıra özel hastanelerin sorumluluklarını yerine getirmediğini gözler önüne seriyor. Çetenin bağlantılı olduğu unsurlar, sağlık çalışanları ve yöneticileri arasındaki işbirliği ile dolandırıcılığın nasıl yürütüldüğünü de gösteriyor.