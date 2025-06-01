Hesap Ver, Hızla Para Kazan

DOLANDIRICILIK AĞI VE MAĞDURLAR

Manisa’nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir dolandırıcılık ağı, banka hesapları üzerinden büyük bir vurgun gerçekleştiriyor. “Hesabını ver, kolay yoldan para kazan” sözüyle kandırılan 19 kişi mağdur durumuna düştü. Genç yaşta organize suç oluşturan şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri, polis kamerasına da yansıyor.

ŞÜPHELİLER VE OPERASYON

Emniyet ekipleri, 24 yaşındaki A.A.’nın liderliğini yaptığı çetenin topladığı banka hesaplarını yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığını tespit ediyor. Akhisar merkezli yürütülen soruşturma kapsamında farklı illerde de bağlantılar ortaya çıkıyor. 28 Mayıs’ta sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda A.A. ve birlikte hareket eden A.S. ile M.C.D. gözaltına alınıyor.

ELDE EDİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyon sırasında ruhsatsız tabanca, çeşitli banka kartları, dijital materyaller ve not defterleri gibi materyaller ele geçiriliyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine konuluyor. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ifadelerinin ardından serbest kalıyor.