Heybeliada Anadolu Lisesi Öğrencileri Yürüyüş Düzenledi

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Heybeliada Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenliyor ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Öğrenciler, “Denizi Koru, Doğayı Koru” sloganıyla bu etkinliği hayata geçiriyor. Yürüyüş sırasında, Heybeliada’nın yollarında ve sahil boyunca dövizler taşıyarak çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyorlar.

PANKARTLARLA MESAJ VERİYORLAR

Etkinlikte öğrenciler, deniz kirliliğine dikkat çekmek için “Deniz Değil Kirleten Pistir”, “Doğanın Çığlığıyız”, “Denizi Koru Doğayı Koru” ve “Deniz Kirlenirse Hayat Biter” yazılı pankartlar taşıyor. Ayrıca, çöp poşetlerinden hazırlanan kıyafetler giyen öğrenciler, bu giysilere çeşitli atıkların görsellerini yerleştirerek deniz kirliliğinin sembolünü yaratıyor.

Sahilde toplanan öğrenciler, denizdeki atıkları işaret ederek duruma karşı tepkilerini gösteriyor. Etkinlik süresince yapılan temizlik çalışmaları ile sahildeki atıklar toplanıyor. Heybeliada Anadolu Lisesi önünden başlayarak çevre duyarlılığı çağrısıyla sona eren yürüyüşte, öğrenciler “Onun için savaş, duyarlı ol!” diyerek vatandaşları çevreyi koruma konusunda bilinçlenmeye davet ediyor.