Heybet Ve Morris Eurofighter Sürecini Görüştü

MÜSAİYET BAKAN KABULÜ

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyeti Eurofighter tedarik süreci hakkında bilgilendirmek üzere kabul etti. Görüşmede, büyükelçi ile birlikte Savunma Ataşesi Albay James Davidson Torbet ve Ticaret, Stratejik İhracat Politikaları Başkanı Neil McKillop da yer aldı.

EURAFIGHTER TEDARİK SÜRECİ GÜNDEMDİ

Toplantıya, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ile Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı da katıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, görüşmede savunma ve güvenlik alanında iş birliği konularının yanı sıra Eurofighter tedarik sürecinin gündeme alındığı ifade edildi.