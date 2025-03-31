Heyelan Artvin’de Köy Yolunu Kapattı

HEYELAN SONUCU YOL KAPANDI

Artvin’in Ardanuç ilçesi sınırları içinde yer alan Tosunlu köyü yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan anında ağaçların köklerinden sökülerek yolun üzerine devrilmesi, köylüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Olay sırasında bazı köylüler panik yaşadı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Heyelan esnasında bir vatandaş, “Bakın ağaçlar kökünden sökülüyor, bakın ağaçların gelişine bakın, şuraya bakın, ağaç geliyor ve diğer taraftan da geliyor. Bu bir afet ve böyle kalmaz” şeklinde açıklama yaptı. Meydana gelen heyelan sonrasında köy yolu ulaşıma kapandı.

ULAŞIM İÇİN ALTERNATİF YOL

Tosunlu köyüne ulaşabilmek için Kirazlı yolu trafiğe açıldı. Kapalı kalan köy yolunun açılması için çalışmalar başlatıldı.