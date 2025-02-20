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Heyelan, Evin Girişini Kapattı

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HEYELAN SONRASI MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI

İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi’nde yoğun kar sonrası bir heyelan meydana geldi. Bu heyelan sonrasında yamaçtan kopan toprak kütlesi, Necdet Sofuoğlu’na ait 2 katlı ahşap evin giriş kısmına doldu. Eşiyle birlikte evinde mahsur kalan Necdet Sofuoğlu, ihbar sonrası bölgeye ulaşan belediye ve itfaiye ekipleri tarafından iş makinesiyle pencereden çıkarılarak kurtarıldı.

SOFOĞLU AİLESİ AKRABALARINA YERLEŞTİRİLDİ

Sofuoğlu ailesi, kurtarma işleminin ardından akrabalarının evine yerleştirildi. Heyelanın meydana geldiği alan ve ev, dinsel görüntüleme tekniği kullanılarak dron ile görüntülendi.

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