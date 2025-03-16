Heyelan, Kastamonu’da Köy Yolunu Çökertti

HEYELAN SEBEBİYLE KÖY YOLU ÇÖKTÜ

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu çökmüş durumda. Bu durum, ilçeye bağlı Kavaklı köyü Köprücek Mahallesi ile Bekirler Mahallesi arasındaki yol üzerinde gerçekleşti. Çökme olayı, Bekirler Mahallesi’ndeki köprüye 30 metre mesafede oluşmuş olup, heyelan sonucunda yol boyunca derin yarıkların ortaya çıkmasına neden oldu.

MUHTARIN AÇIKLAMALARI

Kavaklı köyü Muhtarı Mustafa Yaman, “Bekirler Mahallesi yolunda çökme 14 Mart’ta başladı. Köprücek Mahallesi girişinde daha önce başlayan heyelan artarak devam ediyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Olayın ciddiyeti ve sürekliği, bölge halkını endişelendiriyor.