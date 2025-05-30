Heyelan Nedeniyle 7 Kişi Öldü

HEYELANDA KAYBEDİLENLER VE YARALILAR

Endonezya’nın Batı Cava eyaletindeki bir taş ocağında yaşanan heyelanda 7 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, 3 kişi hala kayıp durumunda. Batı Cava Eyalet Arama ve Kurtarma Ofisi Operasyon Birimi Başkan Vekili Mamang Fatmono, heyelanın cuma günü Cirebon bölgesine bağlı Bobos köyündeki Gunung Kuda madeninde gerçekleştiğini belirtiyor. “Olay yerinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı” diyor Fatmono.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralıların Cirebon’daki Sumber Hurip Hastanesi’ne sevk edildiğini ifade eden Fatmono, kayıp 3 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini aktarıyor. Arama kurtarma çalışmaları için kendisiyle birlikte toplam 10 personel, polis, asker ve gönüllüler görev alıyor.

KAYIP SAYISI ARTABİLİR

Batı Cava Valisi Dedi Mulyadi, yerel basına yaptığı açıklamada, heyelan sebebiyle ölü sayısının 10’u aşabileceğini belirtti. Bu durum, durumu daha da endişe verici hale getiriyor.