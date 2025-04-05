Heyelan Nedeniyle Kapanan 60 Yoldan 30’U Açıldı

SASON’DA ŞİDDETLİ SAĞANAK SONRASI HEYELANLAR YAŞANDI

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, bölgede heyelanlara yol açtı. Yaşanan toprak kaymaları nedeniyle 20 köy ve 40 mezranın bağlantı yolları ulaşıma kapanarak toplam 60 yerleşim yeri erişime kapandı.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRÜYOR

Sason Özel İdare ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolları açmak için seferber oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 köy ve 10 mezranın yolu ulaşıma açıldı. Ekipler, halen kapalı olan 30 mezra yolundaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

BÖLGEDE ULAŞIM SORUNU DEVAM EDİYOR

Heyelanların yol açtığı tahribat nedeniyle bölgede ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Vatandaşlar, kapanan yolların bir an önce açılmasını beklerken, yetkililer çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtiyor.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR

Özel İdare ekipleri, bölgedeki ulaşımı normale döndürmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Ağır iş makineleriyle heyelan bölgelerindeki enkaz kaldırılıyor ve yolların açılması için hummalı bir çaba gösteriliyor.

VATANDAŞLARIN TEDİRGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Bölge sakinleri, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanlar, heyelan riski nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Yetkililer, vatandaşları olası yeni heyelanlara karşı uyarırken, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade ediyor.

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