Heyelan Nedeniyle Yol Ulaşıma Kapandı

HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI

Karabük’te meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı. Merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolunun Salmanlar köyü yol ayrımında yaşanan heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapanan yol nedeniyle, ulaşım Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İl Özel İdaresi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde müdahale ediyor.