Heyelan Ormanlık Alanı Tahrip Etti

HEYELAN ORMANLIK ALANI YERLE BİR ETTİ

Artvin’in Ardanuç ilçesinde gerçekleşen heyelan, ormanlık bölgeyi tahrip etti. Bu olay sonucunda birçok ağaç devrildi ve köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu Köyü yakınlarında, köyün sadece 3 kilometre mesafesindeki ormanlık alanda meydana gelen heyelan köy yolunu geçici olarak trafiğe kapattı. Heyelan sırasında, birçok ağaç kökünden sökülerek yolun üzerine devrildi. Bu anlar, bölge halkı tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi ve izleyenler için endişe verici bir tablo oluşturdu.

Görüntüleri kaydeden bir köylü, “Bakın, ağaçlar kökünden sökülüyor. Bakın, ağaçların gelişine. Şuraya bakın, ağaç geliyor. Diğer taraftan da geliyor. Bu bir afet ve böyle kalmaz” diyerek yaşananlara tepki gösterdi ve hızla alanı terketti.