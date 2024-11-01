Heyelan Sonrası Artvin-Rize Yolunda Trafik Atlamağı

HEYELAN SONRASI YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Artvin’in Arhavi ilçesinde, yoğun yağışların arından meydana gelen heyelan, toprakta gevşeme nedeniyle kaya parçalarının kopmasına yol açtı. Bu durum, Artvin-Rize yolunun bir kısmının kapanmasına neden oldu. Heyelan sonrası bölgedeki araç trafiği de durma noktasına geldi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yolun yeniden trafiğe açılması için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Heyelan sebebiyle araçlar, uzun süre yolda beklemek zorunda kaldı ve bu da bölgede trafik yoğunluğunun artmasına yol açtı.

YOL ÇALIŞMALARINDAN SONRA NORMALLEŞME

Güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başlayan ekipler, kaya ve toprak yığınlarını temizledikten sonra yolu tekrar ulaşıma açmayı başardı. Bu gelişme, bölgedeki taşımacılık açısından önemli bir rahatlama sağladı.