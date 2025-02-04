Heyelanlı Sahayı Yapay Heyelanla Açtılar

YAPAY HEYELANLA RİSKLİ KAYALAR TEMİZLENİYOR

Artvin’in Yusufeli ilçesinde itfaiye ekipleri, yapay heyelan oluşturarak karayolunu tehdit eden tehlikeli kayaları düşürüyor. 6 aydır kapalı durumda olan Havuzlu köyü yolu, itfaiye hortumuyla su verilerek yapılan yapay heyelan sonrasında tekrar ulaşıma açıldı. Dağlık ve engebeli bir araziye sahip olan Artvin’de, yamaçlardan kara yoluna düşme riski taşıyan kayalar, bu sefer endüstriyel dağcılar yerine itfaiye ekiplerince farklı bir yöntemle temizlendi. İlçenin çeşitli bölgelerinde karayolu üzerindeki riskli kayalar, itfaiye ekiplerinin tazyikli su yardımıyla yarattığı yapay heyelan sayesinde düşürülerek temizlendi. Ardından, iş makineleri yardımıyla karayolu düzenlenerek trafiğe açıldı.

HEYELAN SONRASI YENİ YOL ÇALIŞMALARI

Yusufeli ilçesinin Havuzlu köyünde 2 Temmuz 2024 tarihinde bir heyelan gerçekleşti ve bu olay nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Çeşitli iş makinelerinin bölgeye gitmesine rağmen heyelan riski devam ettiği için geçici yeni bir yol inşa edildi. Ancak yeni yol, tam anlamıyla ulaşıma olanak tanımadı. Bunun üzerine Yusufeli belediye ekipleri, alternatif bir yöntemle köy ulaşımını yeniden sağladı. İtfaiye ekipleri, su vererek yapay heyelan oluşturdu. Üst taraftan su verildiğinde, bölgedeki kaya ve toprak parçaları karayoluna düştü. Düşen kayalar, iş makinelerinin yardımıyla temizlenerek, 6 ay boyunca kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı.

TEKNİK HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Gerçekleştirilen çalışma ile ilgili bilgi veren Yusufeli Belediyesi saha sorumlusü Kayhan Sazak, “Bu yöntemi daha önce de Havuzlu köyünde uygulamıştık. Şu an Erdemler mahallesindeyiz. Havuzlu köyünde bu teknikle başarı sağladıktan sonra, şimdi ise Erdemler mahallesinde işlerimiz devam ediyor. Tehlikeli taş ve kayaları su yardımıyla oluşturduğumuz yapay heyelan sayesinde etkisiz hale getiriyoruz. Planlı bir şekilde tespit ettiğimiz kayaları yapay heyelan oluşturarak ortadan kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.

KÖY SAKİNLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Havuzlu köyü sakinlerinden Yunus Cellat da, “Yazın bölgede büyük bir heyelan meydana gelmişti. Köy yolu uzun bir süre boyunca kapalı kaldı. Kayalar sürekli düştüğü için iş makineleri bölgeye giremiyordu. Bunun üzerine yapay heyelan oluşturmaya karar verdik. Güvenli bir şekilde itfaiyenin tazyikli suyunu üstten tutarak kayaların düşmesini sağladık. Bu sayede heyelan oluştu. Ardından iş makineleri ile bölge temizlendi ve köy yolumuz tekrar ulaşıma açıldı” dedi.