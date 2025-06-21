Heyet, Gençlik Yatırımlarını İnceledi

GENÇLİK, SPOR VE SAĞLIK YATIRIMLARI İNCELENİYOR

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilatlardan oluşan bir heyet ile gençlik, spor ve sağlık yatırımlarını yerinde inceledi. AK Parti İl Başkanlığından alınan bilgilere göre, heyet ilk olarak Eskipazar ilçesinde bulunan KYK yurt inşaatını ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan bu proje, tamamlandığında 500 öğrenci kapasitesi ile ilçenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

SPOR ALANLARINA ZİYARET

Heyet, Eskipazar’daki programına devam ederek, yapımı tamamlanan üstü kapalı halı saha ile inşaatı süren spor kompleksini de inceledi. Bu yapılar, gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere daha aktif katılımını destekleyecek. İncelemelerde Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, AK Parti il ve ilçe teşkilatları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile il genel ve belediye meclis üyeleri de heyete eşlik etti. Başkan Cıva, ilçede yapılmakta olan diğer belediye projeleri hakkında da bilgileri paylaştı.

SAĞLIK YATIRIMLARI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Eskipazar programının ardından heyet, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçerek burada yeni açılan Kan Merkezi ve Anestezi Sonrası Bakım Ünitesini (PACU) ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan heyet, modern tıbbi donanımı ile uzman sağlık kadrosunun, hasta güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak önemli bir sağlık yatırımını temsil ettiğini vurguladı. PACU ünitesi, kısa süre içerisinde yüzlerce hastaya hizmet vermeyi başardı.