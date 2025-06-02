Heyetler Çırağan Sarayı’na Geliyor

TOPLANTININ YERİ VE TARİHİ

İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye, Rusya ve Ukrayna üçlü görüşmesi öncesi heyetler, Çırağan Sarayı’na doğru yola çıktı. Rus ve Ukrayna temsilcileri, Türkiye’nin ev sahipliğinde bir kez daha İstanbul’da bir araya geliyor.

BASININ İLGİSİ

Çırağan Sarayı’nda yapılacak olan bu kritik toplantı, yerli ve yabancı basın mensupları tarafından da dikkatle takip ediliyor. Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında gerçekleşecek. Toplantının öncesinde heyetlerin Çırağan Sarayı’na varmaya başladığı bilgisi alındı.