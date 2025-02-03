Heykeltıraş, Kuruyan Ağaçları Sanat Eserine Dönüştürüyor

HEYKEL SANATINA YENİ BİR YAKLAŞIM

Ankara’da heykeltıraş Şahmerdan Şahin (37), kaldırımlarda ve parklarda bulunan, biyolojik ömrünü tamamlayan kurumuş ağaçları yerlerinden sökmeden işleyerek sanata dönüştürüyor. Şahin, 30 yıldır heykel sanatıyla ilgilenen babası Hüseyin Şahin ile birlikte, kentin çeşitli yerlerinde kurumuş çınar ağaç köklerini kullanarak heykeleşme sürecini geliştirdi. Şahin, bu kökleri şekillendirerek Ankara’ya özgü keçi, kedi ve tavşan gibi figürler haline getiriyor. Yapılan bu çalışmalar, kuruyan ağaçların yeniden hayata kazandırılmasını sağlıyor.

ANİ İVMEYİ BAŞLATAN FİKİR

Şahmerdan Şahin, sürecin nasıl başladığına dair, Ankara Büyükşehir Belediyesi önündeki ağaçların kesilmesi gerektiği düşüncesinin ortaya çıkmasıyla başladığını aktarıyor. “Bu ağaçların neden kesildiğini sorguladık. Kuruduğunu söylediler bize. ‘Bunları kesmeyelim, bunların gövdelerinden güzel heykeller yapabiliriz’ gibi gayriihtiyari bir düşünce geçti aklımdan. Bu düşüncemi paylaştım; Mansur Başkan’ın da hoşuna gitti.” diyerek o anları anlatıyor. Projeye belediyenin önünde başladıklarını belirten Şahin, Ankara’nın sembolik figürleri arasında yer alan Ankara kedisi, Ankara keçisi, Ankara tavşanı ve Ankara güvercini formlarını yarattıklarını ifade ediyor. Bu süreç, halktan büyük beğeni toplamayı başardı.

YENİ HEYKELLER İÇİN TALEPLER

İlk heykellerin ardından insanların farklı figürler görmek istemesiyle bu talebe cevap verme kararı aldıklarını belirten Şahin, “Türkiye’de daha önce yapılmış bir şey de değildi. Ağacı kesmeden, atölyeye götürmeden, bulunduğu yerde bir atölye kurup, motorlu testerelerle, elektrikli aletlerle bir çalışma gerçekleştirdik.” ifadesini kullanıyor. Bu sayede kurumaya yüz tutmuş ağaçların, kente değer katacak figürlere dönüştüğünü vurguluyor.

BAKIM VE UZUN ÖMÜRLÜ HEYKELLER

Kuru ağaç köklerinin heykele dönüşme sürecini anlatan Şahin, öncelikle uygun ağaçların seçildiğini ve bu konuda çeşitli izinlerin alındığını aktarıyor. “Ağaçların gövdeleri, şekilleri, yapıları, gövde genişlikleri itibarıyla hangi figürü çıkarabileceğimizi zaten bakınca görebiliyorum.” diyen Şahin, figürlerin ortaya çıkarılmasından sonra ağacın korunmasına yönelik işlemlerden de bahsediyor. Tüm bu süreçler sonunda heykellerin uzun yıllar sürebilmesi için bakım yaparak, hava şartlarından etkilenmemesi adına yağlar ve vernikler kullanıyor. “Ben şehir meydanlarına, caddelere anıt ve anıt heykeller yapıyorum. Aslında bu ağaç heykelleri yapmamdaki en büyük sebeplerden birisi de sanatı sokağa indirmek.” diyerek projenin amacını özetliyor.