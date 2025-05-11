Hı Lifıng, Ticaret Görüşmelerinde İlerleme Belirtti

ÇİN VE ABD ARASINDA TICARET GÖRÜŞMELERİ İLERLİYOR

Çin’in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, İsviçre’de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Çin Küresel Televizyon Ağı’nın haberine göre, Hı Lifıng, Cenevre’deki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında önemli bir mutabakata varıldığını ifade etti. Ekonomik ve ticari alanlarda bir istişare mekanizması kurulmasının konusunda anlaşıldığını söyleyen Hı Lifıng, bu ilerlemenin mevcut anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini destinasyon eden bir adım olduğunu vurguladı.

SAMİMİ GÖRÜŞMELERDEN UMUT VERİCİ SONUÇLAR

Hı Lifıng, yapılan görüşmeleri “samimi, derin ve yapıcı” bir şekilde değerlendirdi. Çin ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı fayda ilkesine dayandığını dile getiren Hı Lifıng, ülkesinin farklılıkların üstesinden gelmek ve işbirliğini güçlendirmek adına ABD ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, görüşmelerin detaylarına yönelik kapsamlı bir bilgilendirmenin yarın yapılacağını söyledi.

ABD TARAFINDAN DA OLUMLU YORUMLAR

İsviçre’deki ticaret görüşmelerinin ardından Beyaz Saray internet sayfasında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in değerlendirmeleri yer aldı. Bessent, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini ve önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabında, görüşmelerin iyi geçtiğini ve önemli ilerlemelerin kaydedildiğini duyurdu.

TARAFLAR ARASINDA TARIFE RESTLEŞMESİ

ABD ile Çin arasında dönemsel olarak yaşanan tarife restleşmesine dikkat çeken Trump, 2 Nisan’da Çin’in de dahil olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıkladı. Çin’in bu duruma karşılık vermesiyle başlayan tarife çatışmasında, ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar artırırken, Çin de ABD’ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti. Washington yönetimi, diğer ülkelere yönelik ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin’e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti. Tırmanan ticari gerilimin ardından Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu için tarife müzakereleri amacıyla İsviçre’de bir araya gelmeyi kararlaştırdı.