Hibe Anlaşması İstanbul’da İmzalandı

HİBE ANLAŞMASI İMZALANDI

Düzgün Barış Deniz (ANKARA) – Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile Türkiye Cumhuriyeti arasında depreme hazırlık çalışmalarını desteklemek için İstanbul’da 1,5 milyon avroluk bir hibe anlaşması imzalandı. Banka, İstanbul’daki depreme hazırlık çalışmaları çerçevesinde İSMEP projesine 300 bin avro tutarında teknik yardım hibesi de sağlayacak. İstanbul’un depreme karşı direncinin artırılması için oluşturulan bu anlaşma, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TEKNİK YARDIM SAĞLANACAK

Anlaşmanın içeriğinde, İstanbul’daki kritik kamu altyapılarının yenilenmesine yönelik projeler için teknik yardım sağlayacak gönüllü eğitim faaliyetlerinin finansmanı kapsamındaki 1,5 milyon avro hibe desteği öngörülüyor. Bu hibe, AKKB’nin 2023 yılında kurduğu Afet Önleme ve İyileştirme Fonu (DPRF) aracılığıyla sağlanıyor. Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla yapılan başvuru sonucunda bu fondan yararlanma hakkı elde etti. Hibe destekleri, 2019 ve 2024 yılları arasında AKKB İdari Konseyi tarafından onaylanan İstanbul’daki kritik kamu sağlık altyapılarının inşası ve yenilenmesine yönelik projeleri tamamlayıcı bir nitelik taşımakta. “Yatırım Projesi” (INV Projesi) ile yürütülecek faaliyetler, şehrin afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmaya katkı sağlamayı hedefliyor. Anlaşma, hibenin transferi ve kullanımı, proje uygulamaları, raporlama ve denetim süreçlerine de ilişkin hüküm ve koşulları içeriyor.

İSMEP KAPSAMINDA İKİNCİ HİBE

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) çerçevesinde altyapı yatırımlarının ekonomik etkisinin değerlendirilmesi amacıyla Türkiye ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) arasında yeni bir hibe anlaşması daha imzalandı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu anlaşma ile İstanbul’daki depreme hazırlık çalışmaları için Ekonomik Etki Değerlendirme Projesi (EED) kapsamında Türkiye’ye 300 bin avroya kadar teknik yardım hibesi sağlanacak. Bu hibe, AKKB’nin afetlere karşı dayanıklılığı artırmak için 2023 yılında kurduğu Afet Önleme ve İyileştirme Fonu (DPRF) aracılığıyla verilmekte. Türkiye, bu desteği Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla talep etti. EED Projesi, 2019 ve 2024 yıllarında AKKB tarafından onaylanan İstanbul’daki kamu altyapı projelerini tamamlayıcı özellik taşıyor. Anlaşma, ayrıca hibenin transferi, kullanım şekli, proje uygulama adımları, izleme ve denetim mekanizmalarını da kapsıyor.