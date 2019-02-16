Hibe paketi açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı, kırsaldaki üretici ve girİşimciler için 1,5 milyar TL'lik hibe paketi oluşturulduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müjdeli haberi verdi. Bakan, kırsaldaki üretici ve girişimciler için 1,5 milyar TL’lik hibe paketi oluşturulduğunu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “AB Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı”nda konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz. IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon euro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz” dedi.

TRT