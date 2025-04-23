Hibrit Enginar Hasadı İçin Etkinlik Düzenlendi

TARIM ARAZİLERİNİN ETKİN KULLANIMI PROJESİ

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde, Ula’nın Akçapınar Mahallesinde hibrit enginar üretimi başladı. Bu bağlamda, enginar hasadı nedeniyle bir ‘Tarla Günü’ etkinliği gerçekleştirildi. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, enginar üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 21 üreticiye, 70 dekar alanda, yüzde 75 hibeli olarak 46 bin 456 adet enginar fidesi desteği sağladı. Hibrit enginar üretimi, üretim desenini çeşitlendiriyor ve üreticilere yeni gelir kapıları açıyor.

ÜRETİMDE YENİ FAIRSİZLİKLER

Üreticiler, yıl boyunca sürekli enginar üretimi yaparak hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de sağlıklı ürünleri sofralarla buluşturuyor. Enginar, sağlık deposu özelliği taşıyor ve bu nedenle üretiminin artırılması hedefleniyor. Akçapınar Mahallesinde düzenlenen ‘Hibrit Enginar Hasadı Tarla Günü’ etkinliğine Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar da katıldı. Bu etkinlik, hem enginar üretiminin artırılması hem de üreticilerin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.