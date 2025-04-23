Hibrit Enginar Hasadı İçin Etkinlik Yapıldı

TARIM ARAZİLERİNİN ETKİN KULLANIMI PROJESİ

Ula’nın Akçapınar Mahallesi, tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasını amaçlayan proje çerçevesinde hibrit enginar üretimine başladı. Bu üretimin hasadı dolayısıyla “Tarla Günü” etkinliği gerçekleştirildi. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, enginar üretiminin daha yaygın hale gelmesi için 21 üreticiye, 70 dekar alanda, yüzde 75 hibeli olarak 46 bin 456 adet enginar fidesi desteği sağladı.

Hibrit enginar üretimi ile birlikte hem üretim deseni çeşitleniyor hem de üreticilere yeni bir gelir kapısı açılıyor. Üreticiler, yıl boyunca düzenli bir şekilde enginar üretimi gerçekleştirerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor ve sağlıklı ürünlerle sofraları zenginleştiriyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akçapınar Mahallesi’nde düzenlenen “Hibrit Enginar Hasadı Tarla Günü” etkinliğine Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar da katıldı.