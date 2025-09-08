Hicaz Hyperloop Takımı İki Ödül Aldı

BAŞARI DOLU BİR YARIŞMA

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hicaz Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda iki ödül kazanarak önemli bir başarıya imza atıyor. Yarışma, TÜBİTAK Gebze Kampüsü’nde yapıldı ve Hicaz Hyperloop Takımı, jüri tarafından “Haberleşme Sistemi Geliştirme” ve “Kurul Özel Ödülü” ile ödüllendirildi. Ödülleri, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın takım üyelerine teslim etti.

FINALDEKİ REKABET

Türkiye’nin 37 ilinden 280 takım ve 793 yarışmacının katıldığı bu prestijli yarışmada, zorlu aşamaları geçerek finale kalmayı başaran 13 takım arasında yer aldı. Karabük Üniversitesi’nin Hicaz Hyperloop Takımı dışında Partech takımı da ilgi çekti. Finalde, ekipler geliştirdikleri kapsülleri 208 metre uzunluğundaki özel test tünelinde sergileyerek performanslarını gösterdi.

ÜNİVERSİTEDEKİ SEVİNÇ

Hicaz Hyperloop Takımı’nın elde ettiği ödüller üniversitede büyük bir mutlulukla karşılandı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti. Kırışık, “Teknofest takımlarına yönelik sistem kuruyoruz. Eskiden olduğumuz noktadan daha iyi durumdayız. Bu maratondayız ve koşmaya devam edeceğiz. Gelecek sene çok daha iyi olacağız. Yeter ki siz devam edin, biz sizin her zaman yanınızda olacağız” dedi.

DENeyim ve Fırsatlar

Takım adına konuşan Eren Karakuş, proje sürecinde kazandıkları deneyimlerin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, üniversitenin sağladığı akademik ve teknik imkanların başarıda belirleyici olduğunu ifade etti.